Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Dortmund-Horde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0503

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "An der Goymark" in Dortmund-Hörde sind am Montag (2.5.) drei Personen schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 64-jährige Hagenerin gegen 16.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Straße "An der Goymark" in westliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zwischen den Einmündungen Niederhofener Straße und Brücherhofstraße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Ford einer 67-jährigen Dortmunderin zusammen.

Die 64-jährige Hagenerin, die 67-jährige Dortmunderin sowie ihr 37-jähriger Beifahrer aus Dortmund sind bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis ca. 17.30 Uhr gesperrt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

