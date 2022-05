Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Ein Fahrstreifen auf der A45 Richtung Frankfurt befahrbar - freie Fahrt in Richtung Dortmund

Nach einem Lkw-Brand auf der A45 in Richtung Frankfurt in Höhe der Talbrücke Lennetal gibt es weiterhin massive Verkehrsprobleme. Auf der A 45 in Richtung Frankfurt ist nun wieder ein Fahrstreifen befahrbar. In Fahrtrichtung Dortmund konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Umleitungsempfehlung: In Fahrtrichtung Frankfurt weichen Sie am besten ab dem Westhofener Kreuz über die A1 aus und umfahren Sie den Bereich großräumig!

Sollte die Rauchentwicklung sich erneut verstärken, sind weitere kurzzeitige Sperrungen nicht auszuschließen.

Verfolgen Sie bitte auch die aktuellen Informationen zum Staugeschehen auf dem Twitter-Kanal der Polizei Dortmund.

