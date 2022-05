Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: A45 wegen Lkw-Brand zwischen Schwerte-Ergste und Kreuz Hagen aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0501

Nach einem Reifenplatzer in Höhe der Talbrücke Lennetal hat ein Lkw auf der A45 Dortmund Richtung Hagen in voller Ausdehnung auf dem Seitenstreifen gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die A45 aktuell in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schwerte-Ergste und Kreuz Hagen voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw kein Gefahrgut geladen, Verletzte gibt es nach jetzigem Stand nicht.

Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse und halten Sie diese frei!

Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Wir berichten nach. Auf dem Twitter-Account der Polizei Dortmund berichten wir außerdem mit aktuellen Infos über die Entwicklung der Sperrung und etwaige Umleitungen.

