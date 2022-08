POL-EU: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Zülpich (ots) - Am Wassersportsee in Zülpich, wurde gestern (10.08.2022) zwischen 17 und 17.45 Uhr ein Fahrrad entwendet. Eine Euskirchenerin sicherte ihr Fahrrad auf dem Cellitinnenweg in Zülpich an einem Baum. Als sie später zurück kommt ist ihr Fahrrad nicht mehr vor Ort. Es wurde Strafantrag gestellt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 ...

