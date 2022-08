POL-EU: E-Bike an einem Baum gekettet

Euskirchen-Stotzheim (ots) - In einer Lagerhalle einer Firma, in der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim, geriet am heutigen Morgen ein Gabelstapler in Brand. Hierbei handelte es sich um einen technischen Defekt. Die Mitarbeiter konnten den Brand vor Ort löschen. Dabei kam es zu keinen Personenschaden. Nachlöscharbeiten erfolgten durch die zuständige Feuerwehr. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

