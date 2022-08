Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hinweise zu den Kleinbränden gesucht

Kreis Euskirchen (ots)

Zwischen dem 01.08. und 04.08.2022 kam es in Weilerswist zu sieben Kleinbränden. Am Mittwoch den 10.08.2022 kam es gegen 4.25 Uhr zu einer erneuten Brandmeldung in der Triftstraße. Hier brannte eine circa 10qm große Grünfläche. Die Polizei konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr, samt Feuerlöscher löschen. Die zuständige Feuerwehr führte die Nachlöscharbeiten durch.

Ebenso kam es in Euskirchen auf der Münstereifeler Straße gestern (10.08.2022) gegen 4 Uhr zu einem Brand. Es wurden circa 25 Heuballen in einem Wert unteren vierstelligen Eurobereich angezündet. Aktuell besteht kein Zusammenhang zu den Bränden in Weilerswist.

Bei allen Bränden ist kein Personenschaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell