POL-EU: Geklautes Fahrrad durch aufmerksame Zeugen wiedergefunden

Weilerswist (ots) - Am Montagmorgen (08.08.2022) bemerkte eine Mitarbeiterin einen Einbruch in ihrer Druckerei in der Bonner Straße. Vermutlich sind Unbekannte durch ein gekipptes Fenster eingestiegen. Es wurden mehrere Gegenstände in einem unteren vierstelligen Euro Bereich entwendet. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

