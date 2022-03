POL-PDPS: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Montag, dem 21.03.22 zu Dienstag, dem 22.03. 2022, wurde an einem blauen VW Passat-Kombi, welcher in der Köhlstraße geparkt war, die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte mit etwa 300EUR zu beziffern sein.|pizw Hinweise bitte an Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332/976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibrücken Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: ...

