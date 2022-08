POL-EU: Einbruch in einer Druckerei

Dahlem (ots) - Der 40-jährige Mann aus Hellenthal bekam am Samstag gegen 10.55 Uhr in seinem PKW Nasenbluten. Als er nach einem Tuch in der Mittelkonsole griff war er vermutlich vom Straßenverkehr abgelenkt und geriet auf der Landstraße 110 bei Dahlem in den Gegenverkehr. Dort prallte der 40-Jährige frontal mit dem PKW eines 41-jährigen Mann aus Krefeld zusammen. Rettungswagen brachten die verletzten Fahrer in ein ...

