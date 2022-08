POL-EU: Pkw fuhr über den Kreisverkehr

Kreis Euskirchen (ots) - Zwischen dem 31.07. und dem 05.08.2022 kam es an den Kirchengebäuden in Bad Münstereifel auf der Langenhecke und in Euskirchen-Großbüllesheim auf der Großbüllesheimer Straße zu einem Kupferdiebstahl. In beiden Fällen, wurden die Kupferleitungen des Blitzableiters entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

mehr