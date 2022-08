Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aus einer Bitte wurde ein Raub

Zülpich-Bürvenich (ots)

Gestern Morgen gegen 9.10 Uhr kam es in Zülpich-Bürvenich in der Stephanusstraße zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Der 74-jährige Eigentümer informierte direkt die Polizei, nachdem die zwei unbekannten Täter verschwunden waren. Zwei Männer erfragten sich bei dem Eigentümer eine Flasche Wasser. Sie gaben an, die Kühlflüssigkeit am Auto auffüllen zu wollen. Als der 74-jährige Mann die Flasche holte und aushändigte, wollte einer der Männer sich über einen Toilettengang Zutritt ins Haus verschaffen. Dies verneinte der 74-Jährige jedoch und begleitete den Mann in den Garten, damit dieser dort urinieren konnte. In der Zwischenzeit verschaffte sich der andere Mann Zutritt ins Haus. Als der Eigentümer dies bemerkte und in sein Haus lief, wurde unter Androhung von Gewalt dem Mann befohlen sich hinzusetzten, um ungestört die Wertgegenstände entwenden zu können. Es wurde ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Der erste Tatverdächtige war männlich, groß, dünne Statur, schwarze kurze Haare, dunkler Vollbart, helles T-Shirt und helle Jeanshose.

Der zweite Tatverdächtige war männlich, klein, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart, dunkles T-Shirt und dunkle Hose.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

