Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Lkw

Grevenbroich (ots)

Am Montagvormittag (30.08.), gegen 11 Uhr, kam es an der Von-Droste-Straße zu einem Unfall mit einem E-Scooter und einem Lkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Scooterfahrer die Von-Droste-Straße in Richtung Konrad-Thomas-Straße. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw, wodurch sich der Rollerfahrer verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sicherheitshinweise und Infomaterial zum Thema "E-Scooter/E-Roller" finden Sie unter dem folgenden Link auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/der-e-roller-oder-e-scooter

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell