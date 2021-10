Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Arbeitsreiches Wochenende für Pasewalker Bundespolizisten

Das letzte Wochenende war für die Bundespolizei in Pasewalk wieder sehr arbeitsreich.

Insgesamt konnten 76 Personen nach unerlaubter Einreise durch Hinweise aus der Bevölkerung u.a. aus Löcknitz, Book, Blankensee und Nadrensee in Gewahrsam genommen werden. Bei den Personen handelt es sich fast ausnahmslos um männliche irakische Staatsangehörige. Alle stellten in der Bundesrepublik Deutschland ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen in die Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet.

In den heutigen frühen Morgenstunden wurde auf der Bundesautobahn 11 nach einem Bürgerhinweis eine 10- köpfige Personengruppe fußläufig in Richtung Berlin festgestellt. Auch hier handelt es sich ausnahmslos um irakische Staatsangehörige. (5 Männer, 4 Frauen und ein Kind) Die Ermittlungen dauern an.

