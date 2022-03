Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht durch LKW im Bereich Buttermarkt IN Linz

Linz am Rhein (ots)

Am 11.03.22 zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es in der Straße Buttermarkt in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein LKW einer Baustofffirma die Klosterstraße und bog in die Straße Buttermarkt ab. Dabei touchierte dieser die dortige Hauswand, wodurch die Fassade beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der LKW von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

