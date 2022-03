Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 11. - 13.03.2022

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Freitag, 11.03.2022, kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Innenstadt von Neuwied. Den Ermittlungen zufolge missachtete eine 49jährige Frau an der Kreuzung Wilhelmstraße / Engerser Straße die Vorfahrt einer 53jährigen Autofahrerin. Dabei wurde die 53jährige Frau leicht verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von rund 10000 Euro.

Neuwied - Am Freitag, 11.03.2022, fiel einer Streife der PI Neuwied gegen 10.50 Uhr ein Pkw in der Langendorfer Straße auf, dessen Fahrer bei Erkennen der Streife etwas aus dem Fenster warf und anschließend auf dem Parkplatz eines Supermarktes parkte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 46jähriger Mann, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei den aus dem Fenster geworfenen Gegenständen handelte es sich um verschiedene Drogen in geringer Menge. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, angeblich besitze er eine griechische Fahrerlaubnis. Die dahingehenden Ermittlungen dauern noch an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Im Zuge der Maßnahme wurde der Mann zudem als Beschuldigter für eine Reihe von bislang ungeklärten Diebstahls- und Betrugsdelikten identifiziert.

Neuwied ST Irlich - Am Freitag, 11.03.2022, kam es in Neuwied Stadtteil (ST) Irlich zu einem Körperverletzungsdelikt unter Schülern. Demnach suchten ein 19jähriger Heranwachsender und ein 14jähriger Jugendlicher einen 16jährigen Jugendlichen an dessen Schule auf und schlugen nach einem Wortwechsel auf diesen ein. Dabei filmte einer der Täter die Tat. Der 16jährige wurde leicht verletzt. Die beiden namentlich bekannten Täter wurden in der Ortslage Irlich angetroffen. Der Jugendliche wurde seinem Vater überstellt. Die beiden hinreichend polizeibekannten Täter müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Neuwied - Am Freitag, 11.03.2022, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 16.55 Uhr einen E-Scooter in der Heddesdorfer Straße. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Außerdem stand der Fahrer, ein 36jähriger Mann aus Niederbieber, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Roller wurde gefahrenabwehrend sichergestellt.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Am Samstag, 12.03.2022, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 11.45 Uhr einen Pkw in Heimbach-Weis. Grund der Kontrolle waren augenfällige Umbauten an dem Fahrzeug. Es wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis aus mehreren Gründen erloschen war, daher wurde dem 21jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Im Laufe der Kontrolle erschien der 54jährige Vater des Betroffenen vor Ort. Im Gegensatz zu seinem Sohn zeigte der Mann sich völlig uneinsichtig und störte die bisher friedlich und kooperativ verlaufende Maßnahme in erheblichem Maße. Daher wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem der Mann trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Daher sollte der Mann für die restliche Dauer der Maßnahme in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte und wehrte er sich, sodass die Beamten den nach wie vor uneinsichtigen Mann fesseln mussten. Nach Abschluss der Kontrolle wurde der 54jährige seiner Ehefrau übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Neuwied ST Altwied - In der Nacht auf Sonntag, 13.03.2022, kam es gegen 02.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L255 im Bereich Laubachsmühle. Den Angaben der Geschädigte zufolge sei sie am Fahrbahnrand in Richtung Niederbieber gegangen, als sie von einem entgegenkommenden Pkw gestreift wurde. Der Unfallverursacher, ein silberner Audi, habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Geschädigte wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

