Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

Wissen (ots)

In Wissen Schönstein ereignete sich am Freitagmittag, 11.03.2022, um 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades leichte Verletzungen erlitt. Ein in Richtung Stadtausgang fahrender Fahrschul-Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Führerin eines Pkw Mercedes A-Klasse hielt ebenfalls an. Auf den stehenden Mercedes fuhr der 16 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Simson aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes auf. Er wurde vom DRK von Wissen an der Unfallstelle erst versorgt. Durch den Verkehrsunfall kam es zu einem größeren Verkehrsstau.

