Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Am Freitag den 11.03.22 kam es gegen 14:15 Uhr in der Hauptstraße in Mudersbach OT Birken, im Kurvenbereich der Bahnunterführung zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Bei einem der unfallbeteiligten Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Pick-up, welcher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell