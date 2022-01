Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Skulpturenweg, Samstag, 07.01.22, 09.00 - 10.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 08.01.22, gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim eine Handtasche, die auf einer Parkbank am Skulpturenweg, zwischen Mutterhaus Salem und dem Wilgehege aufgefunden wurde, übergeben. Bei der Rückgabe der Handtasche an die 31-jährige Eigentümerin, die diese am Freitag, 07.01.22 zwischen 09.00 Uhr und 10.00 auf der Bank vergessen hatte, stellte sie fest, dass die Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Zeugen, die zur o.g. Tatzeit, am besagten Ort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

