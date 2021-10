Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten überraschen Pärchen in S-Bahn

Dortmund (ots)

Heute Nacht (08. Oktober) beobachteten Bundespolizisten ein Pärchen in einer S-Bahn am Dortmunder Hauptbahnhof, welches an dem Geschlechtsteil des Mannes manipulierte. Die Beamten schritten daraufhin ein.

Gegen 02:10 Uhr betraten die Einsatzkräfte im Rahmen einer Streifentätigkeit einen Bahnsteig, an dem die S 2 abfahrbereit in Richtung Essen Hauptbahnhof stand. Die Beamten stellten im Inneren des Zuges eine 43-jährige Frau fest, die einen 41-Jährigen oral befriedigte. Der Mann manipulierte zudem an seinem Glied. Daraufhin machten die Beamten auf sich aufmerksam und klopften an die Scheibe des Zuges.

Ein 28-jähriger Reisender fühlte sich von dieser Handlung gestört und sprach die Beamten an, als diese die S-Bahn betraten. Die Deutsche und der serbische Staatsangehörige unterbrachen ihre Handlung sofort.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen die 43-Jährige und den 41-Jährigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit ein. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell