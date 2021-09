Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots)

Weil er einer Katze ausweichen wollte, stieß ein 38-jähriger Autofahrer am 26.09.2021, gegen 16 Uhr, in der Blücherstraße gegen das parkende Fahrzeug eines 27-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Da der 27-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort war, hinterließ der 38-Jährige seine Kontaktdaten auf einem Zettel am Auto. Danach fuhr er weg. Womit der Mann nicht gerechnet hatte: Hiermit beging er Fahrerflucht. Wir wollen an dieser Stelle daher noch einmal darauf hinweisen: Warten Sie immer, bis die Eigentümerin oder der Eigentümer des anderen Fahrzeugs vor Ort ist oder melden Sie den Unfall der Polizei. Wer nur einen Zettel hinterlässt, begeht Verkehrsunfallflucht und damit eine Straftat.

Auch in der Oderstraße kam es am 26.09.2021, zwischen 12 Uhr und 12:40 Uhr, zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Eine 33-Jährige hatte ihren Honda auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als sie zurückkam musste sie feststellen, dass ihre Heckstoßstange durch eine bislang unbekannte Person mit deren Fahrzeug beschädigt wurde. Bei diesem dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

