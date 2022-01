Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Ladendieb flüchtet

Mutterstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb verließ mit zwei Radios einen Supermarkt in der Ludwigshafener Straße. Der Mann fiel einer Zeugin auf, da er die Radios an der Diebstahlsicherung des Marktes vorbeischob. Nachdem der Mann durch die Zeugin hierauf angesprochen wurde, bot dieser ihr Geld an, dass die Zeugin nicht die Polizei ruft. Hierauf legte der Täter die Radios ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Ladendieb nicht mehr festgestellt werden. Beschreibung des Täters: ca. 1,70m groß; trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und einen Schal. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell