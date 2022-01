Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am 17.01.2022, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer die Kugelfangstraße in Richtung der Kreuzung zur Salierstraße. Beim Heranfahren an die Kreuzung missachtet der PKW-Fahrer die auf dem Radweg kreuzende 13-jährige Radfahrerin. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin Schürfwunden am Knie zu. Der PKW und das Fahrrad wurden leicht beschädigt. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell