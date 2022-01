Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Drogentypische Auffallerscheinungen bei einem Autofahrer

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer in der Beethovenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim Fahrer Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum erlangt werden. Ein Drogentest wurde vor Ort abgelehnt. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Dienststelle zwecks einer Blutprobe begleiten. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Da der 41-Jährige nicht in Deutschland behördlich gemeldet ist, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell