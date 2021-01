Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat entwendet

Klink (ots)

In der Zeit vom 16.01.2021, 18:00 Uhr bis zum 18.01.2021, 11:00 Uhr ist es in Klink zu einem Einbruch in ein derzeitig geschlossenes Hotel mit Gaststättenbetrieb gekommen, aus welchem ein Zigarettenautomat entwendet wurde.

Bislang unbekannte Täter gelangten nach bisherigem Ermittlungsstand gewaltsam in den Gaststättenbereich des Hotels und entwendeten einen Zigarettenautomaten im Flurbereich. Der entstandene Schaden beläuft sich zunächst auf ca. 3000 EUR. Die endgültige Schadenssumme wird derzeit durch die geschädigte Firma geprüft.

Durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg erfolgte die Spurensuche und -sicherung am Tatort. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu Angriffen auf Zigarettenautomaten der vergangenen Wochen im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Zeugen, die zur Tatzeit in der Schulstraße in Klink verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib des Zigarettenautomaten machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991- 176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

