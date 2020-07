Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geldbörse gestohlen

Germersheim (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde ein 69 - Jähriger, als er auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Mainzer Straße in seinem Fahrzeug saß. Ein Tatverdächtiger trat am Mittwoch gegen 10 Uhr an das Fahrzeug heran und zeigte dem 69 - Jährigen einen Zettel mit einem Spendenaufruf für Taubstumme. Der Geschädigte spendete einen Betrag, woraufhin der Täter die Örtlichkeit verließ. Als der 69 - Jährige den Parkplatz verlassen wollte, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: - männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, trug ein blaues T - Shirt, keine Brille/Bart.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

