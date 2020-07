Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Biergarten

Bad Bergzabern (ots)

In der Steinfelder Straße wurde in der Zeit von 03.07.-08.07.2020, versucht in den Gastraum eines Biergartens einzubrechen. Der bislang noch unbekannte Täter wollte sich durch das Aufhebeln eines Seitenfensters Zugang zum Imbissbereich verschaffen. Anschließend wurde noch versucht eine Holztür zu einer Lagerhütte aufzuhebeln. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

