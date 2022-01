Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Trickdiebstahl durch angebliche Pflegekraft

Limburgerhof (ots)

Bereits am Mittwoch, den 12.01.2022, klingelte eine angebliche Pflegekraft von einer Sozialstation bei einem 82-jährigen Anwohner in der Max-Planck-Straße. Die Frau habe angegeben, dass sie von der Sozialstation Limburgerhof sei und für eine Kollegin einspringe. Zunächst müsse sie sich einen Überblick über die Pflegesituation des 82-Jährigen verschaffen. Da der Senior tatsächlich Hausbesuche von einer Sozialisation bekommt, ließ er die Frau ins Anwesen. Nachdem sich die angebliche Pflegekraft im Haus umgesehen hat, verließ diese das Anwesen und fuhr mit einem beigen PKW weg. Im Nachgang stellte der 82-Jährige fest, dass sein Geldbeutel und der seiner Frau entwendet wurde. Ein Anruf durch den Senior bei der Sozialstation ergab, dass von dort an dem Tag keine Pflegekraft zu dem 82-Jährigen geschickt wurde. Beschreibung der Dame: ca. 30-40 Jahre alt; blonde Haare. Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem beigen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell