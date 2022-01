Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Vandalismus in Unterführung

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 09:00 Uhr, wird mitgeteilt, dass Warnbaken in der Unterführung in der Maxburgstraße in umliegende Gärten geworfen wurden. Zudem nahmen unbekannte Täter Betonplatten von der angrenzenden Bahnlinie und warfen diese die Unterführung hinunter. Durch den Vandalismus wurden die Warnbaken und die Platten beschädigt. Die Stadtwerke Schifferstadt kamen für die Instandsetzung vor Ort. Der Tatzeitraum erstreckt sich über das Wochenende vom 14. - 16.01.2022. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

