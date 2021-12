Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Bekannter Unbekannter

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 22:23 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall an die Bördestraße gerufen. Hier war ein Skoda Oktavia in Richtung Soest gefahren. Zu Beginn einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf die dortige Leitplanke und rutschte fast 80 Meter darauf entlang. Beim Eintreffen der Polizisten war der 45-jährige, in Warstein lebende, Halter des Fahrzeugs anwesend. Er behauptete das Auto nicht gefahren zu haben. Das habe ein Bekannter von ihm gefahren der sich anschließend "verkrümelt" hätte. Den Namen oder Wohnort seines Bekannten konnte der offensichtlich angetrunkene Mann nicht nennen. Ein Alkoholvortest bei ihm ergab den Wert von 1,24 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Entnahme einer Blutprobe. Der "Bekannte Unbekannte" konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 500,- E geschätzt. (lü)

