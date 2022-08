Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

53879 Euskirchen, Kölner Straße/ Oststraße (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag befuhr ein unbekannter Pkw aus Richtung Kölner Straße kommend mit quietschenden Reifen durch den Kreisverkehr, um seine Fahrt Richtung Bahnhof/ Oststraße fortzusetzen. Hier befand sich jedoch eine Fußgängerüberquerungshilfe im Weg, was zur Folge hatte, dass der unbekannte Pkw das dortige Verkehrszeichen beschädigte, seine Unterbodenverkleidung und ein Teil der Frontverkleidung sowie ein Kennzeichen verlor. Ein Zeuge des Unfalls konnte einen sich in Richtung Bahnhof entfernenden älteren, silbernen Pkw, vermutlich einen BMW Kombi sehen. Hinzugelaufene Zeugen sicherten zunächst die Fahrzeugteile, wurden dann von zwei unbekannten Personen überrascht, die ihnen das aufgefundene Kennzeichen aus der Hand rissen und flüchteten.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 25 Jahre alt - eine Person 180 cm groß, dünne Statur, kurze, blonde Haare - eine Person 170 cm groß, kräftigere Statur, schwarzer Bart.

Ein Zeuge des Unfalls konnte einen älteren, silbernen Pkw, vermutlich einen BMW Kombi in Richtung Bahnhof flüchten sehen. Bei dem entwendeten Kennzeichen soll es sich um ein Kennzeichen mit Schleidener Ortskennung gehandelt haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell