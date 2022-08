Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

53897 Euskirchen (ots)

Der 47-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Georgstr. in Richtung Kommerner Str. an der Kreuzung zur Kommerner Str. beabsichtigte er nach rechts in Richtung Innenstadt abzubiegen, fuhr jedoch geradeaus in Richtung dort befindlicher Kaserne. Hierbei touchierte er den auf der Kommerner Straße wartenden Linksabbieger Richtung Goergstraße. Der Unfallverursacher fuhr dann, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, weiter in Richtung Innenstadt. Der Zeuge, welcher hinter diesem fuhr, nahm die Verfolgung auf und konnte ihn unmittelbar vor der Kreuzung zum Jülicher Ring anhalten. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Pkw unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein verblieb bei der Polizei.

