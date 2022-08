POL-EU: Diebstahl von Katalysatoren

Euskirchen-Flamersheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde in Euskirchen-Flamersheim in ein Büro eingebrochen, indem ein auf Kipp gestelltes Fenster angegangen wurde. Entwendet wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Fenster bei Abwesenheit ordentlich zu verschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

