Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: am frühen Morgen schon mit 2,4 Promille unterwegs

Freiburg (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Montag, 14.03.2022, gegen 09.00 Uhr, einen silberfarbenen Pkw, welcher in Schlangenlinien fahrend die Autobahnraststätte Weil am Rhein in nördliche Richtung verlassen habe. Weit kam der Fahrer nicht. Er wollte wohl die Autobahn an der Anschlussstelle Weil am Rhein verlassen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrweise des 37-jährigen Fahrers dürfte wohl auf dessen Alkoholkonsums zurückzuführen sein. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 2,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. An dem silbernen Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

