Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Keller aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag mehrere Kellerräume in der Weststadt und in Mühlburg auf. Bislang wurden 17 Aufbrüche gemeldet. In der Goethestraße war ein Mehrfamilienhaus, in der Körnerstraße und Gellertstraße waren je zwei Häuser betroffen. Die Gebäude wurden überwiegend durch nicht verschlossene Hauszugangstüren, bzw. den unverschlossenen Kellerzugang betreten. In einem Fall wurde die verschlossene Haustüre aufgehebelt. Die Schlösser der Kellerabteile wurden anschließend aufgebrochen und die Räume durchsucht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

