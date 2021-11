Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (29.11.) gegen 08:15 Uhr stellte ein Handwerker einen Einbruch an einem Einfamilienhaus in der Straße Odinweg im Stadtteil Bensberg fest.

Der Handwerker gab an, zuletzt am 19.11.2021 gegen 12:00 Uhr vor Ort gewesen zu sein, um Renovierungsarbeiten am aktuell leerstehenden Einfamilienhaus vorzunehmen.

Die unbekannten Täter beschädigten ein Fenster im rückwärtigen Bereich im Erdgeschoss, um sich so einen Zugang zum Haus zu verschaffen. Da keine weiteren Beschädigungen am und im Haus zu erkennen waren und kein Diebstahl festgestellt werden konnte, ist davon auszugehen, dass die Täter das Haus nicht betreten haben.

Der Gesamtschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Wegen möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell