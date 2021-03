Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl/Röttgersbach: Drei Verletzte bei Unfällen

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Wiener Straße und des Konrad-Adenauer-Rings in Neumühl sind am Samstag (27. Februar, 12:40 Uhr) zwei Autos zusammen geprallt. Beide Fahrer verletzten sich und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen waren die Ampeln zum Zeitpunkt des Unfalls ausgeschaltet. Eine Opel-Fahrerin (26) soll zum Linksabbiegen in die Kreuzung eingefahren und dort mit dem bevorrechtigten Citroën-Fahrer (70) kollidiert sein.

In Röttgersbach hat eine Autofahrerin (67) am Samstag (27. Februar) gegen 15:55 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs an der Ziegelhorststraße einen 48-Jährigen übersehen, der den Fußgängerüberweg überquerte. Der Mann kam mit Verletzungen zur ambulanten Behandlung in die Klinik.

