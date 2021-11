Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - 1er BMW gestohlen

Burscheid (ots)

Am Montag (29.11.) gegen 06:20 Uhr musste ein Burscheider feststellen, dass sein blauer BMW, den er noch am Vortag gegen 16:00 Uhr am Fahrbahnrand der Luisenstraße in Burscheid gesehen hatte, entwendet wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen 1er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen SU-XO 1267. Laut Angaben des Geschädigten war der Tank des 9 Jahre alten Wagens zu ¾ gefüllt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell