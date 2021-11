Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad und Bordcomputer aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (26.11.) gegen 07:45 Uhr stellte der Besitzer eines BMW fest, dass unbekannte Täter das Lenkrad, das Navigationssystem sowie die digitale Tachoanzeige aus seinem Fahrzeug gestohlen hatten. Er hatte seinen Wagen er am Vorabend gegen 22:00 Uhr in einer Garage in der Straße Gänschenwald in Katterbach abgestellt.

Die Täter beschädigten das Schloss der Garage und gelangten so zum Fahrzeug - am Pkw selbst konnten äußerlich keine weiteren Beschädigungen festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell