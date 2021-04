Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Aufbruch eines Milchautomaten

Buchholz (WW) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist um 23:10 Uhr durch einen bisher unbekannten männlichen Täter versucht worden, den Milchautomaten des "Irmerother MilchBüdchen" in Buchholz, Ot. Irmeroth aufzubrechen. Hierbei handelt es sich um einen frei zugänglichen Automaten, an dem eigen produzierte Milchprodukte erworben werden können. Dieser befindet sich in einem eigenen Holzhäuschen. Nach dem Alarmeingang flüchtete der Täter mit einem PKW von der Tatörtlichkeit. Der Täter war mit einer OP Maske, einer Perücke mit schulterlangen Haaren, Handschuhen, olivgrüner Daunenjacke, dunkler (evtl. olivgrüner) Jogginghose und schwarzen Sneaker mit weißer Sohle bekleidet. Dem Täter ist es nicht gelungen, den Automaten aufzubrechen. Bei dem Aufbruchsversuch entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren 4 - stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

