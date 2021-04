Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 07.04.21, auf Donnerstag, 08.04.21, gegen 00:00 Uhr stießen unbekannte Täter mehrere Mülltonnen in der Wiedstraße auf die Fahrbahn. Glücklicherweise ereignete sich dadurch kein Verkehrsunfall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02681/9460 mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

