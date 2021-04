Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Fahrzeuggespann kommt bei winterglatten Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab

Niederfischbach (ots)

Am 06.04.2021, gegen 09:50 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw und Anhänger die Landesstraße 280 aus Niederfischbach in Richtung Freudenberg. Im Verlauf der Strecke geriet das Fahrzeuggespann auf der winterglatten, schneebedeckten Fahrbahn außer Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei drehte sich das Gespann zusätzlich, wodurch der Pkw schließlich auf der dort befindlichen Schutzplanke aufsetzte und der Anhänger quer und auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam; Sachschaden am Fahrzeuggespann und der Schutzplanke. Pkw und Anhänger waren mit Sommerbereifung ausgestattet; ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell