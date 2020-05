Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verursacher flüchtet mit Fahrrad Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 02.05.2020, 16:00 Uhr, und dem 03.05.2020, 12:45 Uhr, touchierte vermutlich ein Fahrrad einen Pkw, der in der Danziger Straße Höhe Hausnummer 42, Ecke Posener Weg in Hildesheim ordnungsgemäß abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

An dem Pkw Renault wurden eine zersprungene Windschutzscheibe sowie Beschädigungen an dem linken Außenspiegel und an der Motorhaube festgestellt.

Zeugen, die zu dem Verkehrsunfall oder zu dem Verursacher Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell