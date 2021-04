Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Zaun beschädigt und geflüchtet

Mudersbach (ots)

Am 07.04.2021, in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die abschüssige Hermannstraße im Ortsbereich Niederschelderhütte. In Höhe der Einmündung Lindenstraße geriet das Fahrzeug vermutlich auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Gartenzaun eines 66-jährigen Hauseigentümers. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um ein silbergraues Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Mudersbach.

