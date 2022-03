Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Unfall mit drei Fahrzeugen und vier Verletzten

Karlsruhe (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend kurz nach der Brücke über die Autobahn 5. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, vier Menschen wurden verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 25.000 Euro.

Ein 22-Jähriger war mit seinem Peugeot auf der Landesstraße 607 von Malsch kommend in Richtung Neumalsch unterwegs. Vor ihm mussten einige andere Autofahrer wegen eines Pannenfahrzeugs, das dort stand, stehenbleiben. Dies erkannte der 22-Jährige wohl zu spät, geriet beim Abbremsen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford eines 50-Jährigen. Der Peugeot des 22-Jährogen wurde durch die Kollision mit dem Ford seitlich abgewiesen und prallte auf die linke Seite des vor ihm stehenden Citroen. Sowohl die Fahrer aller drei Fahrzeuge als auch die Beifahrerin im Ford wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Alle drei Autos wurden abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

