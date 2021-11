Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sommerreifen bei Wintereinbruch

Kretzhaus (ots)

Am 29.11.2021 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Asbacher Straße in Kretzhaus. Als ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die Unfallverursacherin dem stehenden PKW auf. Ihre Sommerreifen erzeugten auf dem winterglatten Untergrund (Schneematsch) praktisch kaum Bremswirkung. Die Polizei weist darauf hin, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, eine Winterreifenpflicht besteht.

