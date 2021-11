Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen-Schönstein, Schützenstr. 7 (ots)

Am Fr., 26.11.2021 hatte ein 34-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW VW Golf, dunkelblau, in der Zeit zwischen 17:45 und 20:00 Uhr, während eines Benefiz-Fußballspieles in Wissen-Schönstein, Schützenstr. Höhe Haus-Nr. 7, in Fahrtrichtung Schlossstraße, geparkt. Als er zum PKW zurückkam stellte er fest, dass die vordere linke Stoßstangenecke und der Kotflügel eingedrückt und geschrammt waren. Sein Fahrzeug wurde vermutlich von einem ein-/ausparkenden PKW beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell