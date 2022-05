Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrstündige Vollsperrung nach LKW-Brand ++ Buchholz/Dangersen - Traktor in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/A1 (ots)

Mehrstündige Vollsperrung nach LKW-Brand

Heute, 23.5.2022, gegen 6:45 Uhr hielt der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen (A1, Fahrtrichtung Bremen) an, nachdem an seiner Zugmaschine ein Reifen geplatzt war. Durch die Trümmerteile wurde der Tank beschädigt, sodass Dieselkraftstoff auslief und sich an heißen Fahrzeugteilen entzündete. In der Folge brannte die Sattelzugmaschine aus. Auch ein Teil des Aufliegers geriet in Brand. Die Autobahn wurde für die Löscharbeiten in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Der 51-Jährige blieb unverletzt.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (12:50 Uhr) immer noch an. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Bremen bleibt weiter bestehen.

Buchholz/Dangersen - Traktor in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 22.5.2022, gegen 21:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in ein Waldstück an der Straße Dangersen Dorf gerufen. Ein Zeuge hatte dort einen brennenden Traktor festgestellt. Das Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht.

Bei der Aufnahme des Brandortes wurde festgestellt, dass der Tank beschädigt worden war und der auslaufende Dieselkraftstoff vermutlich in Brand gesetzt worden ist. Neben dem Schaden am Fahrzeug entstand auch Flurschaden, da der Boden durch den Kraftstoff kontaminiert wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Sonntagabend verdächtige Personen in der Nähe aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell