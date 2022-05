Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Detmold - 14-Jähriger macht Spitztour mit Pkw und verursacht mehrere Unfälle

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagmittag um 11:50 Uhr unternahm ein 14-jähriger Junge aus Lage mit dem Pkw der Mutter einer Freundin eine "Spitztour" nach Detmold und zurück nach Lage. Ohne Wissen der Pkw-Eigentümerin nahm sich der 14-Jährige den Fahrzeugschlüssel und fuhr mit zwei Freundinnen mit dem Pkw los. Auf seiner Fahrt nach Detmold und zurück verursachte der 14-Jährige mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Er flüchtete jeweils von den Unfallorten, bis ihn die Beschädigungen an "seinem" Auto dazu zwangen den Pkw zu stoppen. Der Pkw war derart beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Jetzt flüchtete der 14-Jährige zu Fuß vom Anhalteort im Bereich Heiden. Er konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte angetroffen und festgehalten werden. Zu allem Überfluss ergaben sich bei dem 14-Jährigen zusätzlich noch Hinweise auf Drogenkonsum vor der Fahrt, so dass die Beamten eine Blutprobe anordnen mussten. Den 14-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Unbefugter Ingebrauchnahme eines Pkw, Fahren ohne Fahrerlaubnis, mehrfachem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort (Verkehrsunfallflucht) und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

