Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrer von Lieferwagen umgefahren

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag um 17:10 Uhr kam es an der Einmündung Leopoldshöher Straße/Kirchfeldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Fahrradfahrer. Der 31-jährige Lieferwagenfahrer aus Bad Salzuflen beabsichtigte mit seinem Fahrzeug aus der Kirchfeldstraße kommend auf die Leopoldshöher Straße einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, ebenfalls 31-jährigen und in Bad Salzuflen wohnende, Radfahrer, welcher den dortigen Gehweg nutzte. Der Gehweg ist an der Unfallstelle für Radfahrer durch entsprechende Verkehrszeichen freigegeben. Beim Einbiegen fuhr der Lieferwagenfahrer den Radfahrer um, so dass dieser auf die Straße stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell