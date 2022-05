Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 20.05.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag 22.05.2022, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Zahlreiche Trunkenheitsfahrten

Die Dienststellen der Polizeiinspektion Harburg verzeichneten am Wochenende insgesamt neun Trunkenheitsfahrten. Neben drei Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss, wurden sechs Trunkenheitsfahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt, bei denen der Promillewert jeweils mindestens über 1,1 Promille lag.

Besonderheiten:

Am Freitag, um 23:00 Uhr, wurde der Fahrer eines Mercedes in der Winsener Landstraße in Fleestedt auffällig. Das Fahrzeug fuhr in der geschlossenen Ortschaft mit 120 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmitteln festgestellt. Eine Blutentnahme wurde von dem 43-jährigen entnommen. Nach dieser polizeilichen Maßnahme plante der Fahrer, sich auf der Dienststelle des PK Seevetal von einem Bekannten abholen zu lassen. Der Bekannte fuhr ebenfalls unter Einfluss von Betäubungsmitteln vor. Auch hier wurde von dem 38-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zu Sonntag eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Baustellenbereich auf der A1 in Richtung Süden. Hierbei war dem Zeugen die langsame und unsichere Fahrweise des vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmers aus dem Heidekreis aufgefallen, der seine Fahrt auf der A7 in Richtung Hannover fortsetzte. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) stellte das Fahrzeug mit unveränderter Fahrweise anschließend auf der A7 fest. Der Fahrzeugführer ignorierte die Aufforderung zum Folgen und hielt auf dem Standstreifen an. Durch die Streifenwagenbesatzung konnte ein beginnender Fahrerwechsel des Fahrzeugführers mit seiner Beifahrerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest beim 55-jähringen Fahrzeugführer aus dem Heidekreis bestätigte dessen Beeinflussung. Während der Verbringung zur Dienststelle beleidigte der Fahrzeugführer die eingesetzten Beamten, die ein weiteres Strafverfahren einleiteten.

LK Harburg - Verkehrsunfälle unter Einfluss

Am Samstagabend ereignete sich auf der A7 in Richtung Hamburg ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Ramelsloh, bei dem eine 64-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Plön nach rechts von der Fahrbahn abkam und leicht verletzt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) wurde zeitgleich mit der Erstmeldungen der Einsatzleitstelle auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Ein Zeuge schilderte eine unmittelbar zuvor festgestellte unsichere Fahrweise der Verkehrsteilnehmerin, die nach aktuellem Ermittlungsstand unter Medikamenteneinfluss stand und ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam. Inwiefern die eingenommenen Medikamente ursächlich für den Verkehrsunfall waren ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf der K12 (Rosengarten-Klecken), kam am Samstagabend ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend wieder mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Verursacher wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen, so dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Darüber hinaus stürzten am Samstagabend in Kakenstorf der 45-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades und in Buchholz der 38-jährige Fahrer eines E-Scooters. Beide wurden leicht verletzt und standen unter Alkoholeinfluss. Auch ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.

Salzhausen - Brand eines Weichholzspäne-Ballens

In Salzhausen am ZOB wurde am Sonntag gegen 01:00 Uhr durch eine unbekannte Täterschaft ein Ballen aus Weichholzspäne angezündet. Dieser ist vermutlich zuvor von einem naheliegenden landwirtschaftlichen Betrieb entwendet worden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise zu möglichen Tätern werden bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 entgegengenommen.

